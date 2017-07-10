Володин: Курортный сбор изменит менталитет чиновников

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Москва, 10 июля. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что менталитет чиновников изменится, если средства от курортного сбора будут идти в муниципалитеты.

Сейчас власти городов страдают от приезжающих, поскольку идет нагрузка на здравоохранение, общественный транспорт, в том числе и на органы правопорядка.

«Им на это никто средств не выделяет. Наша задача — создать не просто мотивацию, а это должно быть правилом», — заявил Володин.

За рубежом страны мотивируют муниципалитеты, которые ожидают курортного сезона, подготавливают санатории, потому что понимают, что за этот счет будет пополняться казна, добавил глава парламента.

Володин также отметил, что когда средства идут напрямую, главы муниципалитетов могут проверить, как именно они тратятся. Тогда менталитет чиновников поменяется. Приезжающие перестанут быть «головной болью».

Все средства от курортного сбора должны идти в муниципалитеты, должны решаться проблемы, чтобы люди увидели, что их решает именно курортный сбор.