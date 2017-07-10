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Сирия: ИГ потеряло контроль над 15 деревнями в Сувейде
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    Сирия: ИГ потеряло контроль над 15 деревнями в Сувейде

    13:11  10 Июля 2017
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    Сирия: ИГ потеряло контроль над 15 деревнями в Сувейде

    Дамаск, 10 июля. Сирийская правительственная армия при поддержке союзников выбыла террористов ИГ* из 15 населенных пунктов на востоке провинции Сувейда. 

    По словам сирийского военного источника, боевики понесли потери и отступили, сообщает РИА Новости.

    Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы Сирии нанесли несколько ударов по позициям боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* у границы с Ливаном. 

    «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #иг #сувейда
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