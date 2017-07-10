Сирия: ИГ потеряло контроль над 15 деревнями в Сувейде

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Дамаск, 10 июля. Сирийская правительственная армия при поддержке союзников выбыла террористов ИГ* из 15 населенных пунктов на востоке провинции Сувейда.

По словам сирийского военного источника, боевики понесли потери и отступили, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы Сирии нанесли несколько ударов по позициям боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* у границы с Ливаном.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.