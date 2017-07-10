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Радикалы при поддержке депутатов Рады разогнали лекцию о трансгендерах в Киеве
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    Радикалы при поддержке депутатов Рады разогнали лекцию о трансгендерах в Киеве

    12:55  10 Июля 2017
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    Радикалы при поддержке депутатов Рады разогнали лекцию о трансгендерах в Киеве

    Киев, 10 июля. Группа из десяти крепких мужчин ворвалась вечером в воскресенье в киевское кафе «Купидон», где проходила лекция о трансгендерах. Ворвавшиеся распылили в помещении газовые баллончики и облили зрителей и организаторов чернилами.

    Через некоторое время организаторам лекции удалось вытолкать незваных гостей из помещения клуба. Один из организаторов бросился в погоню за нападавшими и сумел поймать троих около метро «Крещатик», где полиция помогла ему их задержать. В это время многие из организаторов и посетителей лекции «Трансгендер» вынуждены были тщательно отмываться — чернила, попавшие людям на лица и открытые части тела, оказались токсичными. Одного из организаторов пришлось доставить в больницу.

    Радикалы при поддержке депутатов Рады разогнали лекцию о трансгендерах в Киеве

    Как сообщили организаторы лекции, при попытке задержания нападавших вмешалась их «группа поддержки», в составе которой замечены депутат Рады от партии «Народный фронт» Юрий Вознюк. Он вместе с еще одним депутатом и адвокатом сумели в кратчайшие сроки добиться освобождения нападавших.

    Автор: Валентин Меликов
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