КНР сделала представление США, перепутавшим Китай с Тайванем

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Пекин, 10 июля. Власти Китая сделали представление США за ошибку, которую допустила пресс-служба Белого дома в своем заявлении по итогам встречи лидеров двух стран.

Комментируя встречу на высшем уровне, Вашингтон назвал лидера КНР Си Цзиньпина главой «Китайской республики». Данная формулировка обычно применяется по отношению к Тайваню. Политика же «одного Китая», которую проповедует Пекин, подразумевает, что Тайвань входит в состав КНР. На это обратил внимание официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.