КНР сделала представление США, перепутавшим Китай с Тайванем
Пекин, 10 июля. Власти Китая сделали представление США за ошибку, которую допустила пресс-служба Белого дома в своем заявлении по итогам встречи лидеров двух стран.
Комментируя встречу на высшем уровне, Вашингтон назвал лидера КНР Си Цзиньпина главой «Китайской республики». Данная формулировка обычно применяется по отношению к Тайваню. Политика же «одного Китая», которую проповедует Пекин, подразумевает, что Тайвань входит в состав КНР. На это обратил внимание официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.
«Как мне известно, Китай в этой связи уже сделал представление американской стороне, они извинились за эту техническую ошибку и внесли соответствующее исправление», — отметил он.