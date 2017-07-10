Новости США: Трамп хочет работать с Россией, из-за отмены Obamacare пострадают дети

В Избранное

США, 10 июля. На саммите G20 Дональд Трамп заявил о желании наладить диалог с Россией, отмена программы здравоохранения Obamacare ударит по детям из бедных семей, компания Facebook построит дома в Силиконовой долине. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Налаживание диалога с Россией

Во время саммита G20 президент США Дональд Трамп свел разговоры о «вмешательстве России в выборы в США» к минимуму, сообщает The Washington Post.

Трамп поклялся «двигаться вперед и работать конструктивно с Россией». Глава Белого дома также добавил, что они с президентом России Владимиром Путиным обсуждали вопросы кибербезопасности.

Здравоохранение и дети

Если республиканцы отменят программу здравоохранения Obamacare, то пострадают не только взрослые, но и дети, и, особенно, дети, нуждающиеся в специальном уходе, сообщает The Washington Post.

Законопроект республиканцев ограничит выделяемые на лечение детей средства, и несколько миллионов юных американцев могут остаться без надлежащего ухода. Главная группа риска — это дети из бедных семей и дети, которым требуется очень дорогостоящее лечение.

Тем временем, телеканал Fox News сообщает, что два сенатора-республиканца объявили попытку отмены и замены Obamacare «мертвой». Они предложили республиканцам придумать что-нибудь новое, заручившись поддержкой демократов. Сенатор Джон Маккейн сказал, что участие демократов в пересмотре закона не означает, что они будут контролировать создание законопроекта. Демократы просто будут частью процесса — это и есть демократия. Многие сенаторы-республиканцы уже сомневаются в новом законе, и их становится все больше.

Критика Трампа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что «Трамп вредит своему президентству тем, что не признает, «что Путин — плохой человек», сообщает Washington Examiner.

Грэм сказал, что встреча Трампа и Путина стала катастрофой. Как отмечает издание со ссылкой на слова Грэма, Трамп непреднамеренно «расширяет возможности» для России, продолжая сомневаться в степени вмешательства Путина в выборы 2016 года». А идею совместной работы надо кибербезопасностью Грэм назвал очень близкой к «самой глупой идее», о которой он слышал.

Против природы

Удивительно случай произошел в Мемфисе, штат Теннесси. Посетители кафе для вегетарианцев были шокированы, увидев как ребенок владельцев заведения бегает по кафе голышом, испражняется на пол и показывает гостям голую пятую точку, сообщает Yahoo7 News.

Однако мать ребенка и владелица кафе заявила, что если кому-то не нравятся ее голые дети, то они могут не ходить в их кафе.

Бремя Конфедерации

Члены Ку-клукс-клана в Вирджинии организовали марш протеста против сноса памятника генералу Роберту Эдварду Ли (командующий Армией Северной Вирджинии и главнокомандующий армией Конфедерации — Прим. ФАН), сообщает служба новостей BBC.

Им на встречу вышли контрпротестующие, выкрикивавшие: «Позор!» и «Расисты, отправляйтесь домой». Протестующих от контрпротестующих отделяли металлические баррикады и вооруженная полиция. Марш против сноса памятника был согласован с местными властями, в то время как контрпротестующие вышли на улицу «незаконно», поэтому против них был применен слезоточивый газ. Полиция арестовала несколько человек.

«Человек-паук» бьет кассовые рекорды

Новый фильм о Человеке-пауке собрал более 117 миллионов долларов за первые выходные в прокате в Северной Америке, сообщает Money CNN.

По всему миру кинолента собрала 257 миллионов. Колоссальные сборы — это победа для Sony и Marvel. Кроме того, «Человек-паук» является крупнейшей франшизой Sony и студии Marvel.

Новый альбом Эминема

Dr. Dre примет участие в записи нового альбома рэпера Эминема, сообщает Complex.

До сих пор было неясно, будет ли самый знаменитый белый рэпер записывать новую пластинку, и уж тем более речь не шла об участии в записи легендарного Dr. Dre, поскольку никто не предполагал, что он все еще пишет музыку.

Facebook займется строительством

Компания Facebook объявила о том, что собирается строить жилые дома в Силиконовой (Кремниевой) долине, сообщает Reuters.

Проблема с недостатком жилья в Силиконовой долине стала настолько серьезной, что компания Facebook впервые решила участвовать в строительстве жилых объектов. Компания собирается построить около 1500 домов недалеко от штаб-квартиры Facebook.