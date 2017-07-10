«Миротворец» внес Бузову в черный список после фото в халате

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Киев, 10 июля. Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова включена в «чистилище» украинского сайта «Миротворец» за сознательного посещение Крыма. Об этом говорится на сайте «Миротворца».

«Сознательное нарушение государственной границы Украины», — следует из текста сообщения.

После того, как экс-участница скандального проекта «Дом-2» опубликовала в социальных сетях фото, на которых она запечатлена в Крыму, «Миротворец» счел это нарушением украинского законодательства.

Как же тут красиво ????????@buzova_team в Крыму⛰⛰⛰My boys @pavelgusev @dmitry_arkh ????????#buzovateam#оБУЗевшие A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jul 9, 2017 at 7:47am PDT

Напомним, киевские власти по-прежнему считают Крым территорией Украины, несмотря на воссоединение полуострова с Россией в марте 2014 года после обнародованных итогов референдума.

Накануне «Миротворец» включил в черный список актеров Дмитрия Дюжева и Анастасию Заворотнюк.