Госдума обсудит введение курортного сбора в России

В Избранное

Москва, 10 сентября. В Госдуме предложили сократить курортный сбор два раза на первый год. Законопроект об этом вынесут на обсуждение на слушаниях в понедельник.

Согласно документу, курортный сбор должны ввести в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент планируется провести с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Сбор взимается за пользование курортной инфраструктурой в данных регионах. По итогам эксперимента будет решаться вопрос о постоянном введении такого сбора на всей территории РФ, либо об отказе о сбора.

Сегодня парламентарии намерены обсудят плюсы и минусы такого нововведение и то, как изменения скажутся на развитии туризма в России.

Согласно документу максимальная ставка сбора не будет превышать 100 рублей за сутки и может быть быть разной в зависимости от сезонности и других факторов. Кроме того, законопроект определяет и категории льготников, которые смогут не платить этот сбор.

Полученные средства будут направлять для формирования Фонда развития курортной инфраструктуры и последующего финансирования развития курортной сферы в России.

В первом чтении документ приняли 23 июня. Однако в Совете Федерации предложили понизить максимальную ставку сбора до 50 рублей. Как уточняет «Парламентская газета», при такой ставке в Ставропольском крае суммарный объем за 5 лет превысит 2 миллиарда 200 миллионов рублей, в Крыму — 16 миллиардов.

