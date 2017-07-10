Жительница Крыма до смерти закормила новорожденную дочь манной кашей

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Севастополь, 10 июля. Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жительницы Севастополя, до смерти закормившую грудную дочь. Как рассказали в пресс-службе СК РФ по городу, 26-летняя подозреваемая обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Сам инцидент произошел 2 марта текущего года. Так, местная жительница с февраля кормила свою 3-месячную дочь молочной манной кашей вопреки рекомендациям врачей. Мать не учитывала особенности развития ребенка, что и стало причиной смерти девочки.

Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кемеровской области из окна квартиры многоэтажного дома выпал трехлетний ребенок.