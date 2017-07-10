Антон Носик и Волынская резня: украинцы высморкались в ЖЖ скончавшегося блогера

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К скоропостижно скончавшемуся в ночь на воскресенье «отцу» Рунета Антону Носику, кажется, никто не относился равнодушно. Шок от его неожиданной смерти еще слишком силен, и в Интернете о Носике продолжают появляться все новые и новые статьи. Теплые слова пишут люди, дружившие с Носиком, работавшие с ним, учившееся у него, получавшие от него помощь…

Но не меньше тех, кто Антона Носика ненавидел. Тут, конечно, первую скрипку играют антисемиты всех мастей — Носик был не просто верующим евреем, он гордился своим еврейством и никогда этого не скрывал. Кроме того он много лет прожил в Израиле и был гражданином этой страны.

А наживать врагов блогер умел. Бывали у Носика невероятно провокационные записи и публикации — о смерти знаменитых людей, о Сирии (за эту запись его даже судили). Успел он несколько раз крупно поссориться и с украинскими подписчиками. За ним числилось несколько «страшных» с точки зрения части украинских патриотов грехов.

Так, один из последних постов Носика в его Живом журнале (от 6 июля) был посвящен Волынской резне, и блогер был как всегда бескомпромиссен. Именно с украинских подписчиков Носик начал в своем Живом журнале «денацификацию». Его позиция была такова: либо решительно осуди украинский геноцид поляков, либо вон из моего ЖЖ.

«Дорогие украинские друзья. <…> Конкретно на вашей совести геноцид поляков в Волыни. И выбор перед вами очень простой. Вы можете извиниться и сказать: мы, сегодняшние, осуждаем гитлеровские зверства и просим прощения за свое в них активное и деятельное участие. <…> Украина не извинилась за убийство 60.000 этнических поляков на Волыни. Либо вы признаете эти преступления, либо вы — нераскаявшиеся нацисты».

С «нераскаявшимися нацистами» у Носика разговор короткий. Им не место ни в Евросоюзе, ни среди комментаторов его Живого журнала.

«Отныне никакой украинец не будет тут комментировать до того, как выразит однозначное отношение к Волынской резне. Одобряешь геноцид, устроенный твоими дедами в гитлеровской форме? Иди курить. Осуждаешь геноцид, устроенный твоими дедами в гитлеровской форме? Скажи об этом вслух», — писал он.

Как те, кого Антон Носик послал «курить», отреагировали на эту запись, ниже. А пока приведем еще две фрагмента из того, что Носик писал или говорил об Украине.

Вот запись, сделанная ровно год назад — в июле 2016 года.

«Вот я был столько лет толерастом. И считал украинцев за людей. Ну ладно, уговорили, я ошибался, исправлюсь. Да, я против нацизма, и если где-то этой моей позиции не разделяют, то я готов про такую страну высказаться вслух. Итак, напоминаю. Я — еврей. Вы — гитлеровские подстилки», — написал Носик в своем Живом журнале по поводу увековечивания на государственном уровне на Украине памяти гитлеровских пособников и зоологических антисемитов.

«Зачем Украине оружие?» — спрашивал Носик в феврале 2015 года после призыва оппозиционного политика Леонида Гозмана к западным странам вооружить украинскую армию современным вооружением.

«Сколько ни дай оружия Украине, оно все будет тут же перепродано в горячие точки Африки и Ближнего Востока, — писал тогда блогер. — Правильные люди сделают на этом очередные миллиарды. Если кто вдруг не в курсе, Украина, которая не в состоянии обеспечить своих солдат ни оружием, ни обмундированием, уверенно занимает четвертое место в мире по экспорту вооружений».

При этом война в Донбассе ситуацию никак не исправила, считал Носик.

«Ну да, там запретили русские фильмы и сериалы, включая «Белую гвардию», выслали из страны корреспондентов <…>/российских/ СМИ, а недавно посадили за государственную измену журналиста, который заявил, что не хочет отправляться в Дебальцевский котел без одежды, еды и боеприпасов. Но не наказали никого из тех, кто разворовал и пустил налево оборонный ресурс страны, из-за чего и не могут сегодня вооружить, одеть и прокормить новобранцев. Кричат «Москаляку на гиляку», но не видно на той гиляке олигархов и чиновников, озолотившихся на разворовывании армейского имущества», — писал блогер, обращая внимание на то, что недовольных таким положением дел на Украине ждет «статья за госизмену».

Расплата за «наезд»

Значительная часть украинской аудитории не простила Носику его позиции в вопросах, касающихся политики Киева по возвеличиванию пособников нацизма и вдохновителей местного геноцида против евреев и поляков.

Вот мнение бывшего заместителя главного редактора «Московского комсомольца», а ныне одного из самых непримиримых борцов с «русским миром» Айдера Муждабаева.

«Нет того километрового полотенца, чтобы вытереть ленту от засахаренных русских соплей по Антону Носику. Хотя правда проста и не отменяет судьбы ушедшего, но делает выводы из нее. Как личность он умер раньше, когда занял фашистскую позицию по Украине и Сирии. Он сам никого не убивал, но оправдывал войну и убийства руками отвратительного русского мира», — написал Муждабаев в Facebook.

Но если журналист Муждабаев человек, в общем-то, известный, то об абсолютном большинстве остальных комментаторов сказать такое нельзя. И смерть известного человека, а Антон Носик был, безусловно, известной и очень яркой личностью, стала для некоторых безвестных пользователей Интернета звездным часом, чтобы публично высморкаться на его странице. Приведем некоторые шедевры с требуемым Роскомнадзором цензурированием. Общий смысл всех этих комментариев нехитрый — вот отругал Носик украинцев и из-за этого якобы умер.

— Вот так пишешь и пишешь /ерунду/ про украинцев, а потом — /неожиданно умер/!

— Вот оно как бывает: написал чувак фигню — и сразу помер. Не пишите /ерунды/.

— Не жарко в аду, /невезучий еврей/?

— Ты прожил два дня после наезда на Украину!

— Написала /помесь собаки со свиньей/ и подохла. Теперь в аду готовят котел для /грубо обыгрывается сетевой псевдоним Носика/.

— Что /сетевой псевдоним Носика с пейсами/, когда русских режут-убивают — это нормально, а когда Шухевич, Волынь, Львов у тебя твой /еврейская душа взыграла/? Сдох /плохой человек со свиными ушами/. Тьфу на тебя!

— Карма сейчас настигает не просто быстро, а очень быстро.

— /Покрыл фекалиями/ целую нацию незаконно? Получи и распишись.

И т.д.

Заступничество за Носика, впрочем, тоже в основном носило нецензурный характер. Главная мысль заступников, впрочем, достаточно резонная — пока блогер был жив, его боялись трогать, зная его злой язык и опасаясь быстрого ответного удара. А теперь шавки отыгрываются, гавкая и гадя на могиле мертвого льва.

— На мертвого Носика /украинцы/ /позадираться/ прибежали. На живого /боялись/ /наезжать/.

— Бессильное /плевание дерьмом/ в покойника наших братьев меньших с /Украины/ очень доставляет. Сами же показывают, почему для европейцев они на одном уровне с /дикарями/, а в Польше за укромову на улице можно получить в /лицо/.