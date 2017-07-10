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Иран приветствует договоренности России и США по Сирии
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    Иран приветствует договоренности России и США по Сирии

    12:41  10 Июля 2017
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    Иран приветствует договоренности России и США по Сирии

    Тегеран, 10 июля. Существующая договоренность о перемирии в сирийских зонах деэскалации может принести гораздо больше пользы, если будет расширена на территорию всей страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми. 

    «Договоренность может быть полезной, если ее удастся распространить на всю территорию Сирии. Это будет способствовать снижению напряженности в других сирийских регионах и станет продолжением усилий, которые мы предпринимаем в Астане», — объявил Гасеми.

    Иран приветствует договоренности России и США по Сирии

    Иранский дипломат отметил, что существованию договоренностей о перемирии угрожают недавние односторонние действия США. В случае их повторения весь прогресс, достигнутый в ходе межсирийских переговоров, будет потерян, а Сирия лишится шанса в ближайшее время отказаться от вооруженного конфликта и перевести процесс урегулирования в политическую плоскость.

    «Иран выступает за территориальную целостность Сирии, стремится к сохранению режима прекращения огня и обеспечению безопасности в этой стране», — подчеркнул Гасеми, отметив, что иранские дипломаты находятся в постоянном контакте с Москвой.

    Автор: Валентин Меликов
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