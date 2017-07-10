Иран приветствует договоренности России и США по Сирии

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Тегеран, 10 июля. Существующая договоренность о перемирии в сирийских зонах деэскалации может принести гораздо больше пользы, если будет расширена на территорию всей страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

«Договоренность может быть полезной, если ее удастся распространить на всю территорию Сирии. Это будет способствовать снижению напряженности в других сирийских регионах и станет продолжением усилий, которые мы предпринимаем в Астане», — объявил Гасеми.

Иранский дипломат отметил, что существованию договоренностей о перемирии угрожают недавние односторонние действия США. В случае их повторения весь прогресс, достигнутый в ходе межсирийских переговоров, будет потерян, а Сирия лишится шанса в ближайшее время отказаться от вооруженного конфликта и перевести процесс урегулирования в политическую плоскость.