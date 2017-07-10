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Политика
Путин и Трамп около часа обсуждали борьбу с терроризмом на встрече в Гамбурге
Новости Сирии
Постановки бездарного режиссера: продолжат ли США провокации с химоружием в Сирии
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    Постановки бездарного режиссера: продолжат ли США провокации с химоружием в Сирии

    12:48  10 Июля 2017
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    Постановки бездарного режиссера: продолжат ли США провокации с химоружием

    Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России, несколько дней назад предупредила о подготовке новых провокаций, связанных с инсценировкой химических атак в Сирии, намекнув о том, что к ним может быть непосредственно причастна американская сторона. По мнению представителя МИДа, поддерживаемые США боевики сирийской вооруженной оппозиции могут использовать химоружие против мирного населения, а вину затем возложить на Сирийскую арабскую армию (САА) и Башара Асада. Согласно ее предположениям, это может произойти в одном из тех регионов арабской республики, где в настоящее время разворачиваются затяжные бои между правительственными военными и отрядами радикалов.

    Ранее подобные провокации на территории Сирии уже проводились. Так, в апреле этого года сирийская армия была обвинена в якобы использовании химического оружия в городе Хан Шейхун в провинции Идлиб. Недавно исламисты также заявили о серии химатак в Восточной Гуте в предместьях Дамаска, где сирийские военнослужащие якобы применяли хлор против боевиков оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА). В первом случае западная коалиция во главе с США, опираясь на бездоказательные обвинения радикалов, нанесла по армии САР «ответный» удар, выпустив по военному аэродрому «Шайрат» в провинции Хомс ракеты «Томагавк», не нанеся, однако, правительственным силам Сирии значительного урона.

    Постановки бездарного режиссера: продолжат ли США провокации с химоружием

    Стоит ли ожидать новой атаки США и их союзников? Вашингтон в качестве прикрытия может вновь использовать непроверенные сведения, предоставленные боевиками. Однако пойдут ли Соединенные Штаты на новую провокацию теперь, когда состоялась первая встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    Первые переговоры между лидерами мировых держав, которые прошли 7 июля в Гамбурге, уже принесли определенные плоды. Так, в юго-западных сирийских провинциях Даръа, Эс-Сувейда и Кунейтра установился режим прекращения огня, который пока не нарушался ни одной из сторон. Однако, как отметил в беседе с ФАН военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, говорить о полноценном сотрудничестве между РФ и США по Сирии, безусловно, еще слишком рано.

    «Никакого серьезного сотрудничества пока между странами нет. Насколько оно вообще возможно — это большой вопрос. То, что Трамп и Путин договорились о перемирии и прекращении огня на юго-западе Сирии — это одно, тема химических атак — совершенно другое. Я думаю, что игиловцы и боевики оппозиции все-таки будут и дальше пытаться устраивать различные провокации. Не исключено, что при этом ими будут использоваться отравляющие вещества. Это все еще вполне возможно».

    Путин и Трамп договорились о перемирии на юго-западе Сирии

    Военный эксперт отметил, что прошлая инсценировка химической атаки была весьма грубо и неумело поставлена. Если боевики и их заказчики хотят, чтобы им поверили, то в случае новых провокаций им следует серьезно постараться.

    «Очень странно, когда человека, якобы получившего отравление, спасают люди без противогазов и всякой защиты. Это все похоже на поставку бездарного режиссера, рассчитанную на людей примитивных, которые ничего не понимают в том, что такое отравляющие вещества».

    Дальнейшие провокации вполне возможны еще и потому, что сирийские радикалы спонсируются не только Соединенными Штатами — у них есть и другие заказчики, подчеркивает Виктор Литовкин. Помимо Пентагона к ним также относятся Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Катар, а также другие арабские страны Персидского залива, которые регулярно оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Боевикам нужно отчитываться за те деньги, которые они получили от своих спонсоров, поэтому они готовы на любые действия. Соответственно, говорить о том, что эти провокации прекратятся, я бы не стал».

    Постановки бездарного режиссера: продолжат ли США провокации с химоружием

    Напомним, что американская сторона в своих обвинениях основывалась лишь на тех данных, которые были предоставлены организацией «Белые каски», связанной с террористической группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам»* (запрещена в РФ). Многие мировые эксперты признали, что видеоматериалы были всего лишь постановкой. Представители РФ призывали Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести независимое расследование в Хан Шейхуне, однако данная инициатива была отклонена.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
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