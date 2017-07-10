Постановки бездарного режиссера: продолжат ли США провокации с химоружием в Сирии

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Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России, несколько дней назад предупредила о подготовке новых провокаций, связанных с инсценировкой химических атак в Сирии, намекнув о том, что к ним может быть непосредственно причастна американская сторона. По мнению представителя МИДа, поддерживаемые США боевики сирийской вооруженной оппозиции могут использовать химоружие против мирного населения, а вину затем возложить на Сирийскую арабскую армию (САА) и Башара Асада. Согласно ее предположениям, это может произойти в одном из тех регионов арабской республики, где в настоящее время разворачиваются затяжные бои между правительственными военными и отрядами радикалов.

Ранее подобные провокации на территории Сирии уже проводились. Так, в апреле этого года сирийская армия была обвинена в якобы использовании химического оружия в городе Хан Шейхун в провинции Идлиб. Недавно исламисты также заявили о серии химатак в Восточной Гуте в предместьях Дамаска, где сирийские военнослужащие якобы применяли хлор против боевиков оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА). В первом случае западная коалиция во главе с США, опираясь на бездоказательные обвинения радикалов, нанесла по армии САР «ответный» удар, выпустив по военному аэродрому «Шайрат» в провинции Хомс ракеты «Томагавк», не нанеся, однако, правительственным силам Сирии значительного урона.

Стоит ли ожидать новой атаки США и их союзников? Вашингтон в качестве прикрытия может вновь использовать непроверенные сведения, предоставленные боевиками. Однако пойдут ли Соединенные Штаты на новую провокацию теперь, когда состоялась первая встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Первые переговоры между лидерами мировых держав, которые прошли 7 июля в Гамбурге, уже принесли определенные плоды. Так, в юго-западных сирийских провинциях Даръа, Эс-Сувейда и Кунейтра установился режим прекращения огня, который пока не нарушался ни одной из сторон. Однако, как отметил в беседе с ФАН военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, говорить о полноценном сотрудничестве между РФ и США по Сирии, безусловно, еще слишком рано.

«Никакого серьезного сотрудничества пока между странами нет. Насколько оно вообще возможно — это большой вопрос. То, что Трамп и Путин договорились о перемирии и прекращении огня на юго-западе Сирии — это одно, тема химических атак — совершенно другое. Я думаю, что игиловцы и боевики оппозиции все-таки будут и дальше пытаться устраивать различные провокации. Не исключено, что при этом ими будут использоваться отравляющие вещества. Это все еще вполне возможно».

Военный эксперт отметил, что прошлая инсценировка химической атаки была весьма грубо и неумело поставлена. Если боевики и их заказчики хотят, чтобы им поверили, то в случае новых провокаций им следует серьезно постараться.

«Очень странно, когда человека, якобы получившего отравление, спасают люди без противогазов и всякой защиты. Это все похоже на поставку бездарного режиссера, рассчитанную на людей примитивных, которые ничего не понимают в том, что такое отравляющие вещества».

Дальнейшие провокации вполне возможны еще и потому, что сирийские радикалы спонсируются не только Соединенными Штатами — у них есть и другие заказчики, подчеркивает Виктор Литовкин. Помимо Пентагона к ним также относятся Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Катар, а также другие арабские страны Персидского залива, которые регулярно оказывают поддержку террористам в Сирии.

«Боевикам нужно отчитываться за те деньги, которые они получили от своих спонсоров, поэтому они готовы на любые действия. Соответственно, говорить о том, что эти провокации прекратятся, я бы не стал».

Напомним, что американская сторона в своих обвинениях основывалась лишь на тех данных, которые были предоставлены организацией «Белые каски», связанной с террористической группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам»* (запрещена в РФ). Многие мировые эксперты признали, что видеоматериалы были всего лишь постановкой. Представители РФ призывали Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести независимое расследование в Хан Шейхуне, однако данная инициатива была отклонена.

* Организация запрещена на территории РФ.