Советник Авакова собирается устроить «красный террор» на Украине

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Киев, 10 июля. Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива, который возглавил Социалистическую партию, пригрозил устроить «красный террор» в стране.

«Обещаю, что теперь Социалистическая партия будет эффективным оружием в руках народа для уничтожения олигархата в Украине. Красный террор олигархам!» — пишет он в Facebook.

Свой пост Кива проиллюстрировал видеозаписью, на которой он стреляет из пистолета по мишеням в тире. Напомним, что в декабре прошло года советник Авакова призывал провести насильственную украинизацию населения Донбасса для воспитания «любви к «Украине».