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Советник Авакова собирается устроить «красный террор» на Украине
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    Советник Авакова собирается устроить «красный террор» на Украине

    19:20  10 Июля 2017
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    Советник Авакова собирается устроить «красный террор» на Украине

    Киев, 10 июля. Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива, который возглавил Социалистическую партию, пригрозил устроить «красный террор» в стране.

    Советник Авакова собирается устроить «красный террор» на Украине

    «Обещаю, что теперь Социалистическая партия будет эффективным оружием в руках народа для уничтожения олигархата в Украине. Красный террор олигархам!» — пишет он в Facebook.

    Свой пост Кива проиллюстрировал видеозаписью, на которой он стреляет из пистолета по мишеням в тире. Напомним, что в декабре прошло года советник Авакова призывал провести насильственную украинизацию населения Донбасса для воспитания «любви к «Украине».

    Автор: Геннадий Плющев
    #аваков #кива
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