Трехлетний малыш выпал с 9-го этажа дома на Кузбассе

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Кемерово, 10 июля. Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры многоэтажного дома в Кемеровской области. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

По информации ведомства, инцидент случился в минувшее воскресенье примерно в 16.00. Согласно предварительной версии, мальчик находился дома с бабушкой и старшей сестрой. В какой-то момент малыш закрыл дверь на защелку и остался в комнате один. Затем ребенок вскарабкался на подоконник и выпал из окна 9-го этажа, сообщает АиФ.

К счастью, мальчик упал на кусты и выжил. Случайные прохожие увидели ребенка и вызвали скорую помощь и полицию. Известно, что мальчика госпитализировали, врачи диагностировали переломы различной степени тяжести.

В настоящее время по факту проводится доследственная проверка.