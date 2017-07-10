В Движении автомобилистов России оценили изменения правил регистрации транспорта

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Москва, 10 июля. Изменения в правила регистрации транспортных средств в России могут повлечь неблагоприятные последствия для автомобилистов, считает вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. По словам Ольшанского, изменения в правилах никак не облегчили регистрацию автомобилей.

«По сути ничего не изменилось. Но может быть ещё хуже. Допустим, вы купили полис физически, как бумагу, а вам гаишники скажут «знаете, а нет ваших данных в базе, идите оформляйте его в электронном виде,у нас новая инструкция», — объясняет Ольшанский.

В беседе с RT вице-президент Движения автомобилистов России напомнил, что в задачи автовладельца не входит контроль за электронной базой ОСАГО — он просто должен купить полис и предъявить его при регистрации автомобиля в ГИБДД. Если полисы будут проверяться исключительно в электронной форме, считает Ольшанский, автостраховщики могут заставить клиентов платить за внесение полиса в электронную базу.