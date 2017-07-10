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Москвич десять дней хранил мертвую мать в морозилке
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    Москвич десять дней хранил мертвую мать в морозилке

    11:59  10 Июля 2017
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    Москвич десять дней хранил мертвую мать в морозилке
    Москва, 10 июля. Тело 84-летней женщины нашли в морозильной камере на кухне в одной из квартир на севере Москвы. При проверке выяснилось, что в морозилку труп поместил сын умершей женщины и хранил его там уже десять дней.

    Сейчас по данному факту идет доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.»Сын женщины пояснил, что после смерти поместил тело своей матери в морозильную камеру для сохранности», — уточнила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

    При визуальном осмотре видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, предполагаемая давность наступления смерти составляет десять суток. Ее истинная причина будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время следователи опрашивают родственников и соседей. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
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