Иран выступает за распространение соглашения о перемирии на всю Сирию

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Тегеран, 10 июля. Иран выступает за распространение соглашения о перемирии на юго-западе Сирии на всю страну. Об этом заявил официальный представитель дипломатического ведомства Ирана.

По данным агентства Reuters, Тегеран хочет, чтобы соглашение о перемирии действовало по всей Сирии.

Напомним, Глава МИД России Сергей Лавров в прошедшую пятницу заявил, что специалисты России, США и Иордании согласовали меморандум о формировании зоны деэскалации на юго-западе Сирии, речь идет о районах Даръа, Кунейтра и Сувейда.

Режим перемирия начался в воскресенье в полдень по местному времени.

Ранее сообщалось, что перемирие в указанных районах четко соблюдается, не зафиксировано никаких провокаций.