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Сирия, 10 июля. ВКС РФ уничтожили несколько единиц военной техники боевиков на окраинах кварталов Дейр эз-Зора. САА и союзники потеряли холм Аль-Маширфа к востоку от Хомса. Коалиция бомбит нефтяные поля Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили несколько транспортных средств и два миномета исламистов на окраинах кварталов Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у «Файлак Ар-Рахман» ряд стратегических зданий в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; отразили контратаку боевиков в районе населенного пункта Замалка в Восточной Гуте Дамаска; подверглись нападению смертника близ города Джубб Аль-Джарра к востоку от Хомса.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): начало контратаку в районе холма Аль-Маширфа к востоку от Хомса и заняло несколько позиций САА; потеряло фабрику по производству взрывчатки и три склада с оружием в провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Ахрар Аш-Шам»: ведет бои с САА к северу от Хамы в районе населенного пункта Харб Нафса.

Курды: открыли огонь по опорным пунктам протурецких боевиков в районе города Дарат Изза к западу от Алеппо.

Международная коалиция: нанесла удары по нефтяным полям Аль-Омар в провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. Правительственные войска отбили у исламистов коалиции «Тахрир Аш-Шам» и союзного ей формирования «Файлак Ар-Рахман» ряд зданий, представляющих собой основную линию обороны вооруженной оппозиции. По данным военных источников информагентства Al Masdar News, по меньшей мере 15 боевиков были убиты во время столкновений. Оставшиеся радикалы отступили. После поражения оппозиционных группировок «Файлак Ар-Рахман» начала контратаку в районе населенного пункта Замалка, однако понесла потери в живой силе и технике. Между тем, подразделения исламистов также нанесли урон САА. В результате ракетных ударов был уничтожен танк Т-72 сирийской армии.

Конвой из 27 грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Полумесяца вошел на территорию, оккупированную боевиками вооруженной оппозиции, близ лагеря для палестинских беженцев к югу от Дамаска. Наборы с продуктами питания и медикаментами получили жители населенных пунктов Бабила, Ялда и Бейт-Сахама. Переговоры с повстанческими отрядами велись в течение нескольких недель, сообщает новостной портал Al Masdar News.

Провинция Алеппо

Вновь разворачиваются бои между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и Сирийской свободной армией** (ССА) в северной части провинции Алеппо. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, курдские формирования открыли огонь по опорным пунктам протурецких боевиков в районе города Дарат Изза. Никакой информации о потерях со стороны исламистов «свободной армии» не поступало. Напомним, недавно радикалы, поддерживаемые Анкарой, объявили о начале широкомасштабного наступления на укрепрайоны курдов в регионе. Турецкие войска опасаются появления вблизи своих границ «Независимого Курдистана».

Провинция Хомс

Боевики «Исламского государства»* начали контратаку в районе недавно освобожденного холма Аль-Маширфа недалеко от города Джубб Аль-Джарра к востоку от Хомса. Террорист-смертник на «джихад-мобиле» напал на опорные пункты союзников Сирийской арабской армии (САА). В результате затяжных столкновений проасадовские ополченцы-шииты были вынуждены покинуть свои позиции, сообщает информационный портал Al Masdar News. Агентство новостей «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», утверждало, что проправительственные подразделения потеряли 20 солдат убитыми и раненными. Тем не менее официальные источники данные сведения пока не подтверждали.

В настоящее время силы ополчения готовятся к контратаке, чтобы вернуть высоту. В наступлении принимают участие отряд «Соколы пустыни», а также Национальные силы обороны****** (NDF).

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС провела несколько бомбардировок укрепленных пунктов и военных штабов террористов «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор. Союзники наносили точные удары по позициям ИГИЛ, опираясь на разведданные сирийской разведки и проправительственных сил. Об этом сообщает новостной портал Al Masdar News. В результате авианалетов российских ВКС на ряд военных баз радикалов в районах Гараней, Аль-Суур и Хууйят Сакр в административном центре региона, были уничтожены несколько транспортных средств, а также два миномета исламистов. Сирийская авиация между тем ликвидировала четыре военных пикапа ИГ* на окраинах района Аль-Панорама и близ хребта Джебель-Тарда.

ВВС международной коалиции нанесли удары по нефтяным полям Аль-Омар, что привело к возгоранию в районе. В данный момент формируются данные о точном количестве пострадавших.

Провинция Хама

Продолжаются столкновения между сирийскими войсками и боевиками вооруженной оппозиции в районе населенного пункта Харб Нафса к северу от столицы провинции. Напомним, накануне исламисты антиправительственной организации «Ахрар Аш-Шам» предприняли попытку нападения на укрепрайоны правительственных сил, тем не менее атака была отражена. Кроме того, в ходе ожесточенных боев были нейтрализованы несколько радикалов.

ВВС Сирии интенсифицировали удары по позициям террористов «Исламского государства» недалеко от деревни Абу-Ханая, а также на окраинах города Акербат к востоку от Саламии, передает оппозиционный портал SOHR. На данный момент о потерях со стороны радикалов не сообщалось.

Ирак

Иракские военные самолеты уничтожили фабрику по производству взрывчатки и три склада с оружием в районе населенного пункта Рава на западе провинции Аль-Анбар. Как сообщает информационный портал Iraqi News, в результате авианалета десятки боевиков были ликвидированы, еще 13 получили ранения. На протяжении последних месяцев в районе пограничной зоны между провинцией Аль-Анбар и Сирией радикалы «Исламского государства» совершили несколько нападений на позиции вооруженных сил Ирака и ополченцев «Хашд Аш-Шааби».

Ожидается, что полномасштабная кампания по зачистке от ИГ территорий иракских провинций начнется после того как Мосул будет полностью освобожден.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)