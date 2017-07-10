Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
ВВС Сирии атаковали террористов у границы с Ливаном
Новости Сирии
Сирия новости 10 июля 12.30: потери САА к востоку от Хомса, ВКС РФ нанесли урон технике ИГ в Дейр эз-Зоре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 10 июля 12.30: потери САА к востоку от Хомса, ВКС РФ нанесли урон технике ИГ в Дейр эз-Зоре

    12:30  10 Июля 2017
    137

    ВКС РФ нанесли урон технике ИГ в Дейр эз-Зоре

    Сирия, 10 июля. ВКС РФ уничтожили несколько единиц военной техники боевиков на окраинах кварталов Дейр эз-Зора. САА и союзники потеряли холм Аль-Маширфа к востоку от Хомса. Коалиция бомбит нефтяные поля Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: уничтожили несколько транспортных средств и два миномета исламистов на окраинах кварталов Дейр эз-Зора.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у «Файлак Ар-Рахман» ряд стратегических зданий в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; отразили контратаку боевиков в районе населенного пункта Замалка в Восточной Гуте Дамаска; подверглись нападению смертника близ города Джубб Аль-Джарра к востоку от Хомса.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): начало контратаку в районе холма Аль-Маширфа к востоку от Хомса и заняло несколько позиций САА; потеряло фабрику по производству взрывчатки и три склада с оружием в провинции Аль-Анбар в Ираке.

    «Ахрар Аш-Шам»: ведет бои с САА к северу от Хамы в районе населенного пункта Харб Нафса.

    Курды: открыли огонь по опорным пунктам протурецких боевиков в районе города Дарат Изза к западу от Алеппо.

    Международная коалиция: нанесла удары по нефтяным полям Аль-Омар в провинции Дейр эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. Правительственные войска отбили у исламистов коалиции «Тахрир Аш-Шам» и союзного ей формирования «Файлак Ар-Рахман» ряд зданий, представляющих собой основную линию обороны вооруженной оппозиции. По данным военных источников информагентства Al Masdar News, по меньшей мере 15 боевиков были убиты во время столкновений. Оставшиеся радикалы отступили. После поражения оппозиционных группировок «Файлак Ар-Рахман» начала контратаку в районе населенного пункта Замалка, однако понесла потери в живой силе и технике. Между тем, подразделения исламистов также нанесли урон САА. В результате ракетных ударов был уничтожен танк Т-72 сирийской армии.

    Конвой из 27 грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Полумесяца вошел на территорию, оккупированную боевиками вооруженной оппозиции, близ лагеря для  палестинских беженцев к югу от Дамаска. Наборы с продуктами питания и медикаментами получили жители населенных  пунктов Бабила, Ялда и Бейт-Сахама. Переговоры с повстанческими отрядами велись в течение нескольких недель, сообщает новостной портал Al Masdar News.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Вновь разворачиваются бои между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и Сирийской свободной армией** (ССА) в северной части провинции Алеппо. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, курдские формирования открыли огонь по опорным пунктам протурецких боевиков в районе города Дарат Изза. Никакой информации о потерях со стороны исламистов «свободной армии» не поступало. Напомним, недавно радикалы, поддерживаемые Анкарой, объявили о начале широкомасштабного наступления на укрепрайоны курдов в регионе. Турецкие войска опасаются появления вблизи своих границ «Независимого Курдистана».

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Боевики «Исламского государства»* начали контратаку в районе недавно освобожденного холма Аль-Маширфа недалеко от города Джубб Аль-Джарра к востоку от Хомса. Террорист-смертник на «джихад-мобиле» напал на опорные пункты союзников Сирийской арабской армии (САА). В результате затяжных столкновений проасадовские ополченцы-шииты были вынуждены покинуть свои позиции, сообщает информационный портал Al Masdar News. Агентство новостей «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», утверждало, что проправительственные подразделения потеряли 20 солдат убитыми и раненными. Тем не менее официальные источники данные сведения пока не подтверждали.

    В настоящее время силы ополчения готовятся к контратаке, чтобы вернуть высоту. В наступлении принимают участие отряд «Соколы пустыни», а также Национальные силы обороны****** (NDF).

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС провела несколько бомбардировок укрепленных пунктов и военных штабов террористов «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор. Союзники наносили точные удары по позициям ИГИЛ, опираясь на разведданные сирийской разведки и проправительственных сил. Об этом сообщает новостной портал Al Masdar News. В результате авианалетов российских ВКС на ряд военных баз радикалов в районах Гараней, Аль-Суур и Хууйят Сакр в административном центре региона, были уничтожены несколько транспортных средств, а также два миномета исламистов. Сирийская авиация между тем ликвидировала четыре военных пикапа ИГ* на окраинах района Аль-Панорама и близ хребта Джебель-Тарда.

    ВВС международной коалиции нанесли удары по нефтяным полям Аль-Омар, что привело к возгоранию в районе. В данный момент формируются данные о точном количестве пострадавших.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Продолжаются столкновения между сирийскими войсками и боевиками вооруженной оппозиции в районе населенного пункта Харб Нафса к северу от столицы провинции. Напомним, накануне исламисты антиправительственной организации «Ахрар Аш-Шам» предприняли попытку нападения на укрепрайоны правительственных сил, тем не менее атака была отражена. Кроме того, в ходе ожесточенных боев были нейтрализованы несколько радикалов.

    ВВС Сирии интенсифицировали удары по позициям террористов «Исламского государства» недалеко от деревни Абу-Ханая, а также на окраинах города Акербат к востоку от Саламии, передает оппозиционный портал SOHR. На данный момент о потерях со стороны радикалов не сообщалось.

    Ирак

    Иракские военные самолеты уничтожили фабрику по производству взрывчатки и три склада с оружием в районе населенного пункта Рава на западе провинции Аль-Анбар. Как сообщает информационный портал Iraqi News, в результате авианалета десятки боевиков были ликвидированы, еще 13 получили ранения. На протяжении последних месяцев в районе пограничной зоны между провинцией Аль-Анбар и Сирией радикалы «Исламского государства» совершили несколько нападений на позиции вооруженных сил Ирака и ополченцев «Хашд Аш-Шааби».

    Ожидается, что полномасштабная кампания по зачистке от ИГ территорий иракских провинций начнется после того как Мосул будет полностью освобожден.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе
    Сирия итоги за сутки на 10 июля 6.00: ВКС РФ бомбят пути поставок ИГ, боевики обстреливают Дамаск и Хомс
    Сирия новости 9 июля 22.30: гумпомощь РФ в Латакии, курды продвигаются в направлении Дейр эз-Зора
    Сирия новости 9 июля 19.30: курды готовят наступление на Дейр эз-Зор, ИГ теряет позиции на востоке Хомса
    Показать еще
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Локомотив культуры: на вокзалах России могут появиться библиотеки

        11:50 10 Июля 2017 341
        Читать
        10:42
        Сегодня

        В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины
        10:37
        Сегодня

        Центробанк ввел временную администрацию в одном из крупнейших банков РФ
        9:30
        Сегодня

        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта
        9:08
        Сегодня

        СМИ узнали о планах ЦБ ограничить перевод денег с карты «Мир»‍
        8:54
        Сегодня

        Стали известны подробности аварийной посадки вертолета Ми-8 на Чукотке

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7588

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13335

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1694

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3285

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2514
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        10:13   10 Июля 2017
        490
        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        9:30   10 Июля 2017
        1012
        Киевский политолог: Украина придет в НАТО через 150 лет

        Киевский политолог: Украина придет в НАТО через 150 лет

        8:51   10 Июля 2017
        495
        Нет стратегии, и мы проигрываем: американский сенатор заявил о поражении в Афганистане

        Нет стратегии, и мы проигрываем: американский сенатор заявил о поражении в Афганистане

        8:26   10 Июля 2017
        776