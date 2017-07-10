В Зауралье группа преступников ограбила универсам на 7 миллионов рублей

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Тюмень, 10 июля. В Тюменской области преступники воспользовались лифтом, для того, чтобы ограбить ювелирный отдел.

Сотрудники пресс-службы УМВД по Курганской области сообщили, что преступники разработали тщательно продуманный план и ограбили один из универсамов в Каргаполье. До закрытия магазина они проникли в шахту лифта и дождались ночи. После того как магазин опустел злоумышленники взломали двери нескольких ювелирных отделов и вынесли золотые украшения на сумму в семь миллионов рублей.

Преступников удалось задержать не сразу, часть украденного они успели потратить. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были арестованы. Один из них хранил ювелирные украшения в водосточном желобе своего дома. Грабители заключены под стражу, уголовное дело рассматривает суд, сообщает агентство URA.ru.