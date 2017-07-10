Сирия: ВВС САР нанесли удары по позициям ИГ на северо-востоке Сувейды

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Эс-Сувейда, 10 июля. Военная авиация Сирийской арабской республики совершила воздушный рейд в провинции Сувейда.

Военные источники в Сирии сообщили об успешном рейде, проведенном ВВС САР на северо-востоке провинции Сувейда. Источник отмечает, что серия ракетно-бомбовых ударов была нанесена по позициям террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в районе Тель-Язр.

Авиация поддерживает наземную операцию Сирийской арабской армии, которая в данный момент ведет артиллерийский обстрел укрепленных пунктов террористов. В ближайшее время правительственные войска планируют начать прорыв линии фронта на северо-востоке провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.