Landwind запускает продажи клона LADA Xray‍

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Пекин, 10 июля. Китайская компания Landwind начинает продажи нового компактного кроссовера X2, дизайн которого откровенно напоминает LADA Xray.

«Клон» LADA Xray будет стоить в Китае от 66 600 юаней (около 590 тыс. рублей) до 88 800 юаней (788 тыс. рублей).

Landwind X2 схож с российским автомобилем не только по внешнему виду, но и по габаритам: его длина 4 160 мм, ширина — 1 810 мм, высота — 1 670 мм.

Модель оснащена атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 125 л.с., 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом.