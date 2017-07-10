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Landwind запускает продажи клона LADA Xray‍
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    Landwind запускает продажи клона LADA Xray‍

    11:45  10 Июля 2017
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    Landwind запускает продажи клона LADA Xray‍

    Пекин, 10 июля. Китайская компания Landwind начинает продажи нового компактного кроссовера X2, дизайн которого откровенно напоминает LADA Xray. 

    «Клон» LADA Xray будет стоить в Китае от 66 600 юаней (около 590 тыс. рублей) до 88 800 юаней (788 тыс. рублей).

    Landwind X2 схож с российским автомобилем не только по внешнему виду, но и по габаритам: его длина 4 160 мм, ширина — 1 810 мм, высота — 1 670 мм.

    Модель оснащена атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 125 л.с., 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом. 

     

    Автор: Олеся Волкова
    #китай #lada #landwind
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