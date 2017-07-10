Установка-невидимка: АК 630-М-2 «Дуэт» защитит корабли ВМФ РФ

В Избранное

Еще в 80-е годы советские проектировщики бились над созданием артиллерийской установки, которая могла бы уничтожать противокорабельные ракеты и другие виды управляемого оружия, поражать морские надводные и береговые цели. Она получила название «Рой» — планировалось, что со временем ею можно будет оснастить корабли ВМФ. Однако два вертикально расположенных автомата повышенной надежности, хоть и успешно прошли заводские испытания, в серийное производство так и не пошли.

Прошло около 20 лет — и вот уже система с измененным корпусом и системами наведения под названием АК 630-М-2 «Дуэт» учитывает все недостатки своего «предка» и успешно принимается на вооружение. Новое корабельное оружие способно сбить любую ракету противника. Создавая фактически облако из снарядов, она в состоянии уничтожить все, что движется. В то же время новые технологии позволяют сильно снизить радиозаметность пушки на корабле.

Основу корабельной установки составляет зенитный шестиствольный автомат ГШ-6-30 — с калибром 30 миллиметров. Многоствольное оружие с вращающимся блоком стволов (схема Гатлинга) позволяет достигать высокого темпа стрельбы — около пяти тысяч выстрелов в минуту или даже выше. Такая скорострельность незаменима в ситуациях, когда корабль атакует авиация, есть опасность со стороны противокорабельных ракет и мин. Важно подчеркнуть, что автоматика работает за счет энергии пороховых газов и не требует внешнего источника энергии, чтобы блок стволов вращался.

Максимальная баллистическая дальность стрельбы установки составляет 8100 метров. Общая масса артиллерийской установки «Дуэт» составляет 3800 килограмм. Она обладает системой жидкостного охлаждения, но паузы в стрельбе все равно случаются. Очереди по 200 выстрелов выдерживают короткие перерывы в полторы секунды — после каждых шести очередей нужно еще какое-то время на охлаждение стволов и механики.

У «Дуэта» есть и другое фирменное отличие — новые формы обтекателя и кожуха, здесь использованы стелс-технологии, снижающие заметность. Видимая надпалубная часть пушки сделана из радиопоглощающих материалов. Фактически они превращают «Дуэт» в установку-невидимку.

В тульском КБ приборостроения «Дуэт» прозвали «Сладкой парочкой». Но как установку не назови, ясно одно: она сделает любой боевой корабль неуязвимым.