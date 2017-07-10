Мамонтенка Любу возвращают на родину

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Салехард, 10 июля. Мумия детеныша мамонта по имени Люба вернулась на родину — в ямальский музей имени И.С. Шемановского. Более трех месяцев экспонат находился на экспозиции в Архангельске.

Мумия мамонтенка Любы — это самый популярный экспонат ямальского музея. Он пролетел более 90 тысяч километров по выставкам в городах России и зарубежных стран.

Тело мамонтенка было обнаружено оленеводом Юрием Худи на полуострове Ямал в 2007 году. Выяснилось, что животное погибло в месячном возрасте, утонув в глине. Трагедия произошла более 40 тысяч лет назад, передает «Ura.Ru».

По словам экспертов, консервация мамонтенка произошла под воздействием лактобактерий и постоянного холода. Именно это помогло Любе сохраниться в практически идеальном состоянии вплоть до нашего времени.