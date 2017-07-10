Мужчина погиб под колесами поезда под Ростовом

В Избранное

Ростов-на-Дону, 10 июля. Трагический инцидент произошел в Ростовской области: поезд наехал на лежащего на путях мужчину. Как стало известно, ЧП случилось накануне на перегоне станции Хапры Мясниковского района.

В Южном следственном управлении СК РФ сообщили, что местный житель лежал в колее железнодорожных путей и не реагировал на звуковые сигналы. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, наезда на человека избежать не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

Напомним, на станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии московского метро днем 4 июля погиб пассажир.