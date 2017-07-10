ВМС РФ проследят за учениями США и Украины на Черном море

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Севастополь, 10 июля. Черноморский флот России будет внимательно следить за ходом военно-морских учений Sea Breeze-2017, в которых участвуют Украина, США и другие страны.

Учения пройдут 10-22 июля на Черном море. Всего в них задействовано 17 государств, включая Бельгию, Польшу, Канаду, Францию и Италию.

«Проведение американо-украинских учений Sea Breeze будет находиться под постоянным слежением силами и средствами Черноморского флота. Это включает в себя воздушную разведку, сопровождение кораблей, работу наземных станций», — отметил источник в силовых структурах Крыма.

По его словам, наблюдение за маневрами иностранных военных судов будет осуществляться как на воде, так и с воздуха.