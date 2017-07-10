Рубль укрепился на бирже после переговоров Путина и Трампа в Гамбурге

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Москва, 10 июля. Рубль укрепил позиции на открытии торгов в понедельник. Доллар упал до 60,21 рубля, а евро подешевел до 68,65 рубля, следует из данных на официальном сайте Московской международной валютной биржи.

К 10.02 мск биржевой курс «американца» потерял 14 копеек, составив 60,21 рубля, европейская валюта снизилась на 19 копеек, до 68,65 рубля.

Укрепление рубля эксперты связывают первую встречу президентов России и США. Владимира Путина и Дональда Трампа. На полях саммита G20 jyb общались более 2 часов 15 минут. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу "очень конкретной".

«Важный сигнал для российского рынка заключается в том, что оба президента ориентированы не на конфронтацию, а на достижение взаимовыгодных договоренностей», — отметил аналитик «Альпари» Владислав Антонов в комментарии порталу Banki.ru.