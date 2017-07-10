Вещь нужная: Путин оценил новую технологию против засыпания водителей

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Екатеринбург, 10 июля. Президент России Владимир Путин оценил новую российскую технологию «Слип алерт», которая сигнализирует о засыпании водителя за рулем. Технология была разработана в рамках национальной технологической инициативы и продемонстрирована на выставке «Иннопром».

«Слип алерт» представляет собой датчики, один из которых вмонтирован в специальную кепку, а второй крепится на запястье. Эти приборы регистрируют состояние усталости, рассеянности, сонливости и предупреждают о засыпании водителя.