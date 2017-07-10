Порошенко объяснил, почему Киев пока не будет подавать заявку на членство в НАТО

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Киев, 10 июля. По словам президента Украины Петра Порошенко, несмотря на то, что достижения статуса полноправного члена Североатлантического альянса является одним из приоритетов киевской внешней политики, в ближайшее время Киев не будет подавать заявку на членство в НАТО.

«Наш приоритет — интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью приобретения членства в НАТО, — объявил украинский президент, открывая заседание комиссии Украина — НАТО. — Хочу подчеркнуть, что это не значит, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве».

По словам Порошенко, Киеву нужно будет «построить реальную программу реформ» для достижения стандартов НАТО. В этом деле Киев надеется на поддержку Брюсселя.

Напомним, ранее некоторые представители НАТО заявили, что Украина не может интегрироваться в Альянс без проведения серьезнейших реформ ВСУ. «Дорожная карта» по оборонно-техническому сотрудничеству между Киевом и Брюсселем предполагает модернизацию украинских войск по европейскому образцу в срок до 2020 года.