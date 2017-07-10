Двое байдарочников перевернулись на Неве в центре Петербурга
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Санкт-Петербург, 10 июля. Двое молодых людей перевернулись на байдарках на Неве в центре Петербурга из-за проплывающего мимо них прогулочного катера.
Инцидент произошел накануне поздно вечером у Дворцовой набережной в самом центре Северной столицы. По словам очевидцев, молодые люди перевернулись на своих байдарках из-за волны, которую создал проплывающий прогулочный кораблик.
Один из них смог сам доплыть до берега, второму оказали помощь пассажиры прогулочного катера, сообщает «Комсомольская правда — в Петербурге».
Все, кто наблюдал за спасением байдарочника с набережной, разразились бурными аплодисментами, как только парня вытащили из воды.