Двое байдарочников перевернулись на Неве в центре Петербурга

В Избранное

Санкт-Петербург, 10 июля. Двое молодых людей перевернулись на байдарках на Неве в центре Петербурга из-за проплывающего мимо них прогулочного катера.

Инцидент произошел накануне поздно вечером у Дворцовой набережной в самом центре Северной столицы. По словам очевидцев, молодые люди перевернулись на своих байдарках из-за волны, которую создал проплывающий прогулочный кораблик.

Один из них смог сам доплыть до берега, второму оказали помощь пассажиры прогулочного катера, сообщает «Комсомольская правда — в Петербурге».

Все, кто наблюдал за спасением байдарочника с набережной, разразились бурными аплодисментами, как только парня вытащили из воды.