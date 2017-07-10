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Ученые обнаружили черную экзопланету рядом с Солнцем
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    Ученые обнаружили черную экзопланету рядом с Солнцем

    11:59  10 Июля 2017
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    Ученые обнаружили черную экзопланету рядом с Солнцем

    Москва, 10 июля. Международная команда астрономов открыла экзопланету, относящуюся к классу Супер-Юпитер, и получила ее непосредственное изображение. Как стало известно, небесное тело почти не отражает свет, при это оно имеет ярко выраженный черный цвет.

    Его официальное название Трес-2Б, неофициальное — «горячий Юпитер». Оно вращается вокруг звезды такого же спектрального класса, что и Солнце.

    По мнению астрономов, экзопланета находится на небольшом расстоянии от материнской планеты и поглощает свет благодаря высокой концентрации газа на поверхности. При этом температура звезды около 1000 градусов по Цельсию, что влияет на ее цвет, сообщает «Инфореактор».

    Напомним, ранее ученые из Израильского технологического института озвучили количество захвативших планеты-странники звезд.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #юпитер #экзопланета
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