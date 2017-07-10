Курды опровергли «ошибочный» удар ВВС США по своим позициям в Ракке

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Ракка, 10 июля. Курдское ополчение опровергло сообщение об авиаударе ВВС США по своим позициям, в результате которого погибло 40 военнослужащих.

Медиа-крыло альянса «Сирийские демократические силы» сообщило, что данные, указывающие на ракетно-бомбовый удар международной коалиции во главе с США по позициям курдских «Отрядов народной самообороны», являются ошибочными.

Ранее турецкие источники сообщили, что в результате авиаудара ВВС США погибло не менее 40 бойцов курдского ополчения в районе населенного пункта Аль-Акириши провинции Ракка.

Отмечается, что альянс «Сирийские демократические силы» поддерживается США и получает американское вооружение.