Нападающий «Зенита» Дзюба рассказал о своих страхах

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Санкт-Петербург, 10 июля. Ни для кого не секрет, что нападающие Александр Кокорин и Артем Дзюба давно знакомы, их дружба — тема для спортивных изданий и болельщиков. Видео о том, кого боится Дзюба, выложили в официальном микроблоге Twitter футбольного клуба «Зенит».

Отвечая на вопрос, действительно ли Дзюба боится мух, Артем рассказал, что так оно и есть, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

«Когда пять мух в комнате, и пять на лице у него сидят, и он даже не просыпается, то я боюсь и мух, и его. Он просто покоритель мух. Они лезут в рот к нему, в ноздрю. Я говорю ему: «Саша, убей хоть одну!». А он: «Не-не, нормально. А что, они летают?», — рассказал форвард сине-бело-голубых.

Тотальный массаж, Халк в бане и лучшая история из жизни Кокорина — в новом выпуске видеоблога «Зенит-ТВ»:https://t.co/VeX7optV7t pic.twitter.com/jh2Kl5dtfn — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 9, 2017

Ранее Дзюба представил себя форвардом «Кливленда» Леброном Джеймсом и продемонстрировал, как умеет забивать с периметра, правда, футбольным мячом.