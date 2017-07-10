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Вандалы разгромили в Тобольске пять машин за одну ночь
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    Вандалы разгромили в Тобольске пять машин за одну ночь

    12:00  10 Июля 2017
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    Вандалы разгромили в Тобольске пять машин за одну ночь

    Тобольск, 10 июля. Полиции удалось по горячим следам задержать пятерых участников ночного погрома в Тобольске. Молодые люди за одну ночь разгромили сразу пять автомобилей, «украсив» один из свастикой и матерной надписью.

    Фотографии с места разгрома стали поводом для возмущения в городских социальных сетях. Некоторые пользователи заподозрили в этих действиях проявление экстремизма, однако большинство сошлось на том, что свастика была нарисована просто из хулиганских побуждений.

    В полиции Ura.ru рассказали, что несколько молодых людей были задержаны по подозрению в вандализме. Преступников удалось задержать по горячим следам.

    Вандалы разгромили в Тобольске пять машин за одну ночь

    «Вечером дежурную часть поступила информация о порче автомобилей. В ходе оперативных мероприятий были задержаны пять граждан. В настоящее время проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

    Автор: Валентин Меликов
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