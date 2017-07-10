Вандалы разгромили в Тобольске пять машин за одну ночь

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Тобольск, 10 июля. Полиции удалось по горячим следам задержать пятерых участников ночного погрома в Тобольске. Молодые люди за одну ночь разгромили сразу пять автомобилей, «украсив» один из свастикой и матерной надписью.

Фотографии с места разгрома стали поводом для возмущения в городских социальных сетях. Некоторые пользователи заподозрили в этих действиях проявление экстремизма, однако большинство сошлось на том, что свастика была нарисована просто из хулиганских побуждений.

В полиции Ura.ru рассказали, что несколько молодых людей были задержаны по подозрению в вандализме. Преступников удалось задержать по горячим следам.