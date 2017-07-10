«Джебхат ан-Нусра» атакована ВВС Сирии на западе Каламуна

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Дамаск, 10 июля. Сирийские военные летчики нанесли удар по позициям боевиков «Ан-Нусры» в районе Западного Каламуна.

Продолжается противостояние террористов и подразделений правительственных войск в провинции Дамаск на границе с Ливаном. Союзные проправительственные войска неоднократно делали попытки мирным путем разрешить конфликт, однако боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в России) отказались сложить оружие.

Военная авиация Сирийской арабской республики нанесла по позициям джихадистов ракетно-бомбовый удар. В данный момент военная разведка уточняет данные о потерях в рядах террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.