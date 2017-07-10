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Катар заявил о $340 млрд резервов в ответ на бойкот арабских стран‍
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    Катар заявил о $340 млрд резервов в ответ на бойкот арабских стран‍

    11:42  10 Июля 2017
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    Катар заявил о $340 млрд резервов в ответ на бойкот арабских стран‍

    Доха, 10 июля. Глава Центрального банка Катара Абдулла бин Сауд Аль-Тани сообщил, что у страны есть значительный резерв для того, чтобы противостоять внешнеполитическому бойкоту со стороны арабских государств. Об этом передает телеканал CNBC. 

    Он подчеркнул, что у Дохи очень надежная система, а «денежных средств хватит для того, чтобы пережить любые потрясения».

    Катар заявил о $340 млрд резервов в ответ на бойкот арабских стран‍

    Аль-Тани рассказал, что катарские резервы составляют 340 миллиардов долларов, 40 миллиардов из них — это наличные деньги и золото, а остальная сумма находится под контролем Катарского инвестиционного фонда. 

    Напомним, в начале июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Указанные страны обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах. 

     

    Автор: Дана Балан
    #резерв #бахрейн #оаэ #египет #экономика #катар #бойкот #доха
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