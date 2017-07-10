Суд арестовал жителя Челябинской области, разрубившего 10-летнего мальчика

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Челябинск, 10 июля. 29-летний житель города Касли Челябинской области, обвиняемый в убийстве 10-летнего мальчика, тело которого было найдено полицией в субботу, арестован по решению Каслинского горсуда.

Как стало известно, постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – до 8 сентября 2017 года.

Преступник уже имеет судимость за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, грабеж и кражу. По информации Следственного комитета, 14 июня данный гражданин заманил в свое жилище несовершеннолетнего, после чего убил его, зарубив топором. Тело мальчика преступник закопал в малолюдном месте, сообщает агентство Ura.ru.

Напомним, в Удмуртии правоохранители задержали 38-летнего мужчину, пытавшегося надругаться над падчерицей.