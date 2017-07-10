Одаренные дети подарили внукам Путина развивающий конструктор

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Екатеринбург, 10 июля. В ходе визита на промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге президент России Владимир Путин познакомился с изобретениями талантливых детей.

Главе государства показали дрона-уборщика, робота-саламандру, орнитоптер «Призрак». Кроме того, дети подарили Путину подарок — развивающий конструктор и попросили «передать его внукам». Кроме того, малыш-изобретатель показал президенту робота для изучения подводного дна.

Взрослые изобретатели показали Путину новейший беспилотный летательный аппарат «Юпитер», а также систему подавления дронов разработки КБ «Аэростарт».

Президенту презентовали новый сервис, разработанный при участии компаний ООО «Стан», НПП «Итэлма», «Лаборатории Касперского», Siemens. Эта система предлагает новейший подход к организации цифровой промышленности.

Проект получил название «4.0.ru». Он создает цифровые модели деталей, станков и целых производственных процессов, предоставляет возможность цифровой сборки и испытаний, а также виртуального контроля за ними.