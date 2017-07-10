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Одаренные дети подарили внукам Путина развивающий конструктор
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    Одаренные дети подарили внукам Путина развивающий конструктор

    14:00  10 Июля 2017
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    Одаренные дети подарили внукам Путина развивающий конструктор

    Екатеринбург, 10 июля. В ходе визита на промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге президент России Владимир Путин познакомился с изобретениями талантливых детей.

    Главе государства показали дрона-уборщика, робота-саламандру, орнитоптер «Призрак». Кроме того, дети подарили Путину подарок — развивающий конструктор и попросили «передать его внукам». Кроме того, малыш-изобретатель показал президенту робота для изучения подводного дна.

    Взрослые изобретатели показали Путину новейший беспилотный летательный аппарат «Юпитер», а также систему подавления дронов разработки КБ «Аэростарт».

    Одаренные дети подарили внукам Путина развивающий конструктор

    Президенту презентовали новый сервис, разработанный при участии компаний ООО «Стан», НПП «Итэлма», «Лаборатории Касперского», Siemens. Эта система предлагает новейший подход к организации цифровой промышленности.

    Проект получил название «4.0.ru». Он создает цифровые модели деталей, станков и целых производственных процессов, предоставляет возможность цифровой сборки и испытаний, а также виртуального контроля за ними.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #екатеринбург
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