Фильм «Человек-паук: Возвращение домой» возглавил российский прокат‍

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Москва, 10 июля. «Человек-паук: Возвращение домой» возглавил российский прокат после первого уикэнда. За первую неделю третий перезапуск франшизы о Человеке-пауке собрал 257 млн долларов — 117 млн долларов в домашнем прокате и 140 млн долларов в мировом прокате.

Бюджет фильма составил 175 млн долларов.

Этот фильм стал первой совместной работой кинокомпаний Sony и Marvel Studios, которые обладают авторскими правами на персонажей Человека-паука и Железного человека соответственно. Отметим, что герой Тони Старка в исполнении Роберта Дауни-младшего также появится в фильме. Роль Питера Паркера досталась молодому актеру Тому Холланду. Впервые в роли Паука Холланд появился в «Первом мстителе: Противостояние».

Ожидается, что выйдет еще два новых фильма с участием Холланда. Кроме того, его появления можно ожидать в картине «Мстители: Война бесконечности».

В разное время Человека-паука играли американский актер Тоби Магуайр и британский актер Эндрю Гарфилд.