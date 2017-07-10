Пушков объяснил, почему Трамп дал задний ход после переговоров с Путиным

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Москва, 10 июля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что у него есть некоторые сомнения насчет возможности создания РФ и США рабочей группы по информационной безопасности. Об этом он написал пост в социальной сети Twitter.

По мнению сенатора, «глава Белого дома дал задний ход».

Перед лицом тотальной оппозиции совм.группе по кибербезопасности Трамп дал задний ход. Действует под огромным прессингом.Не его вина, а беда — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 10, 2017

«Действует под огромным прессингом. Не его вина, а беда», — подчеркнул Пушков.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Российской федерации Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон договорились о создании рабочей группы по информационной безопасности.

Американский лидер заявил, что сомневается в вероятности формирования данной совместной рабочей группы.