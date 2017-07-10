Клинцевич: Россия и США обречены на тесное сотрудничество в Афганистане

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Москва, 10 июля. Главная причина поражений США в Афганистане – отсутствие стратегии. И вряд ли это стоит списывать на «неразбериху» в нынешнем Белом доме, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Ранее о том, что Штаты не имеют стратегии нормализации обстановки в Афганистане и проигрывают войну, начатую больше 15 лет, заявил председатель комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США Джон Маккейн.

Клинцевич отметил, что согласен с американским сенатором. При этом он заметил, что схожее положение дел США в Иране, Ливии и в Сирии. «Действия Вашингтона в этих странах также отмечены отсутствием стратегии, если под ней понимать не достижение сомнительных успехов сиюминутного характера, а взаимосвязанное решение всего комплекса задач ближневосточного урегулирования. Причем этой стратегии не было изначально», - подчеркнул Клинцевич.

По его мнению, сейчас США необходимо вместе с Россией инициировать проведение международной конференции по Афганистану с участием первых лиц заинтересованных стран, которая помогла бы переосмыслить весь афганский опыт последних 30-40 лет.

«Думаю, что надо ставить вопрос еще шире: Россия и США просто обречены на тесное взаимодействие в Афганистане», - добавил он.

