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Клинцевич: Россия и США обречены на тесное сотрудничество в Афганистане
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    Клинцевич: Россия и США обречены на тесное сотрудничество в Афганистане

    11:04  10 Июля 2017
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    Клинцевич: Россия и США обречены на тесное сотрудничество в Афганистане

    Москва, 10 июля. Главная причина поражений США в Афганистане – отсутствие стратегии. И вряд ли это стоит списывать на «неразбериху» в нынешнем Белом доме, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. 

    Ранее о том, что  Штаты не имеют стратегии нормализации обстановки в Афганистане и проигрывают войну, начатую больше 15 лет, заявил председатель комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США Джон Маккейн.

    Клинцевич отметил, что согласен с американским сенатором. При этом он заметил, что схожее положение дел США в Иране, Ливии и в Сирии. «Действия Вашингтона в этих странах также отмечены отсутствием стратегии, если под ней понимать не достижение сомнительных успехов сиюминутного характера, а взаимосвязанное решение всего комплекса задач ближневосточного урегулирования. Причем этой стратегии не было изначально», - подчеркнул Клинцевич.

    По его мнению, сейчас США необходимо вместе с Россией инициировать проведение международной конференции по Афганистану с участием первых лиц заинтересованных стран, которая помогла бы переосмыслить весь афганский опыт последних 30-40 лет.
    «Думаю, что надо ставить вопрос еще шире: Россия и США просто обречены на тесное взаимодействие в Афганистане», - добавил он.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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