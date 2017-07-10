Курды потеряли около 40 бойцов во время бомбардировки ВВС коалиции США

В Избранное

Ракка, 10 июля. Западная коалиция нанесла очередной «ошибочный» авиаудар по своим союзникам.

Сирийские источники сообщили, что международная коалиция во главе с США нанесла ракетно-бомбовый удар по позициям курдских «Отрядов народной самообороны» из альянса «Сирийские демократические силы» в районе населенного пункта Аль-Акишири провинции Ракка.

ВВС США планировали нанести удар по боевикам террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), но атака пришлась на курдские формирования, поддерживаемые и вооружаемые правительством США. Источник отмечает, что во время бомбардировки погибло не менее 40 курдских ополченцев.

* Организация запрещена на территории РФ.