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«Джебхат ан-Нусра» атакована ВВС Сирии на западе Каламуна
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Курды потеряли около 40 бойцов во время бомбардировки ВВС коалиции США
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    Курды потеряли около 40 бойцов во время бомбардировки ВВС коалиции США

    10:46  10 Июля 2017
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    Курды потеряли около 40 бойцов во время бомбардировки ВВС коалиции США

    Ракка, 10 июля. Западная коалиция нанесла очередной «ошибочный» авиаудар по своим союзникам.

    Сирийские источники сообщили, что международная коалиция во главе с США нанесла ракетно-бомбовый удар по позициям курдских «Отрядов народной самообороны» из альянса «Сирийские демократические силы» в районе населенного пункта Аль-Акишири провинции Ракка.

    ВВС США планировали нанести удар по боевикам террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), но атака пришлась на курдские формирования, поддерживаемые и вооружаемые правительством США. Источник отмечает, что во время бомбардировки погибло не менее 40 курдских ополченцев.

    Курды потеряли около 40 бойцов во время бомбардировки ВВС коалиции США

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #ракка #ввс сша
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