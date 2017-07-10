Путин поздравил боксера Лебедева с защитой титула чемпиона мира по боксу
В Избранное
Екатеринбург, 10 июля. Президент России Владимир Путин поздравил боксера Дениса Лебедева с защитой титула чемпиона мира по версии WBA.
Президент встретился со спортсменом в понедельник утром после визита на выставку «Иннопром-2017».
Напомним, что бой Лебедева прошел в воскресенье в Екатеринбурге. К сожалению, глава государства не смог присутствовать на поединке, однако он использовал свободное время, чтобы лично поздравить боксера с триумфом.
Российский боксер Денис Лебедев победил австралийского спортсмена Марка Флэнагана. Бой между боксерами длился 12 раундов и завершился победой россиянина.