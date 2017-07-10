Принудительное лицензирование лекарств в России могут ввести уже в 2017 году

В Избранное

Москва, 10 июля. Уже в 2017 году в России могут ввести принудительное лицензирование лекарств, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Ожидается, что принудительное лицензирование медикаментов будет использоваться в случае эпидемий или в ситуации, когда компания является единственным обладателем лекарства от тяжкого заболевания. В данном случае компания получает компенсацию, а фармакологи — возможность создавать дженерики, передает «Утро.ру».

Артемьев заявил, что в США подобный механизм использовали уже тысячи раз. В России закон будет принят уже в текущем году, уверен он.

В прошлом году первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о необходимости принудительного лицензирования препаратов. Он призвал ФАС закрепить этот процесс на законодательном уровне.