Путин на выставке в Екатеринбурге пошутил об удаленном наблюдении за Собяниным

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Екатеринбург, 10 июля. Президент РФ Владимир Путин на выставке «Иннопром-2017» высоко оценил систему удаленного контроля, представленную компанией «Уральские локомотивы». На презентации глава государства пошутил, что с помощью этой системы, можно даже находясь на Урале, наблюдать за работой мэра Москвы Сергея Собянина.

Данная система позволяет удаленно отслеживать состояние и уровень безопасности практически на всех российских поездах. «Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает», — пошутил Путин.

Уже восьмая по счету выставка «Иннопром-2017» открылась в центре «Екатеринбург-Экспо». В минувшем году на ней заключили 76 соглашений. Общая сумма по подписанным договорам составила 4,5 миллиарда рублей.