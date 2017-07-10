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Новак рассказал, когда Анкара определит точку выхода на сушу «Турецкого потока»
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    Новак рассказал, когда Анкара определит точку выхода на сушу «Турецкого потока»

    11:29  10 Июля 2017
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    Новак рассказал, когда Анкара определит точку выхода на сушу «Турецкого потока»

    Стамбул, 10 июля. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Турция определит точку выхода на сушу «Турецкого потока» уже в ближайшее время.

    По словам Новака, стороны обсудили необходимость получения окончательного подтверждения точки выхода на сухопутную часть «Турецкого потока». При этом он добавил, что разногласий по данному вопросу у России и Турции нет.

    «Думаю, что в ближайшее время (определятся)», — заявил глава Минэнерго РФ.

    Новак рассказал, когда Анкара определит точку выхода на сушу «Турецкого потока»

    Отметим, накануне министр энергетики Турции Берат Албайрак заявил, что строительство газопровода сыграет определяющую роль во всех сферах деятельности региона.

    Автор: Олеся Волкова
    #турция #александрновак #турецкийпоток
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