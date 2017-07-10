Новак рассказал, когда Анкара определит точку выхода на сушу «Турецкого потока»

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Стамбул, 10 июля. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Турция определит точку выхода на сушу «Турецкого потока» уже в ближайшее время.

По словам Новака, стороны обсудили необходимость получения окончательного подтверждения точки выхода на сухопутную часть «Турецкого потока». При этом он добавил, что разногласий по данному вопросу у России и Турции нет.

«Думаю, что в ближайшее время (определятся)», — заявил глава Минэнерго РФ.

Отметим, накануне министр энергетики Турции Берат Албайрак заявил, что строительство газопровода сыграет определяющую роль во всех сферах деятельности региона.