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Пальмира, 10 июля. Спецназ «Исламского государства»* атаковал позиции правительственных войск в районе высоты Аль-Маширфа.

Сирийские источники сообщают, что спецназ террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) «Ингимаси» провел успешное наступление на позиции САА около холма Аль-Маширфа, который расположен у древней крепости Джубб Аль-Джара. Подконтрольное «Халифату» информационное агентство уведомило, что атаку возглавлял смертник «Исламского государства», именно это определило исход сражения.

После столкновения, которое длилось несколько часов, террористы овладели стратегически важной высотой. В данный момент, отмечают военные источники, правительственные войска готовят контратаку для возвращения контроля над высотой Аль-Маширфа.

* Организация запрещена на территории РФ.