Австрия запретила въезд в страну министру экономики Турции

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Вена, 10 июля. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи не сможет принять участие проводимых в Австрии в мероприятиях, посвященных годовщине попытки госпереворота в Турции. Запрет на въезд в страну наложил МИД Австрии.

По словам представителя австрийского внешнеполитического ведомства, глава МИД страны Себастьян Курц действительно запретил Зейбекчи въезд в Австрию.

«Посещение турецким министром подобных мероприятий представляло бы «угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии», — отметил представитель МИД, сообщает издание «Утро.ру».

Напомним, ранее украинская госпогранслужба запретила въезд на территории страны 70 артистам из России.