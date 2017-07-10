Московские власти увеличат охват Садового кольца бесплатным Wi-Fi

В Избранное

Москва, 10 июля. В центре российской столицы станет еще больше мест бесплатного доступа к Wi-Fi. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам главы Департамента информационных технологий Артема Ермолаева, в настоящее время идет уплотнение беспроводной сети, чтобы избежать белых пятен в Москве. Отмечается, что новые точки доступа появятся в районе Садового кольца уже в начале будущего года.

На сегодняшний день Wi-Fi есть на 200 улицах в центре столицы, а также в более чем 20 парковых зонах, которые раздают сигнал в радиусе до 50 метров. Подключиться к бесплатному интернету могут одновременно до 15 тысяч устройств, передает телеканал 360.

При подключении нет необходимости вводить пароли и логины, нужно всего лишь найти в перечне сетей Moscow_Wi-Fi_Free, перейти в браузер и авторизоваться.