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Центробанк ввел временную администрацию в одном из крупнейших банков РФ
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    Центробанк ввел временную администрацию в одном из крупнейших банков РФ

    10:37  10 Июля 2017  /обновлено: 10:46  10 Июля 2017
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    Центробанк ввел временную администрацию в одном из крупнейших банков РФ

    Москва, 10 июля. Российский финансовый регулятор принял решение о введении в банке «Югра» временной администрации сроком на шесть месяцев. Управление банком передадут Агентству по страхованию вкладов, введя при этом мораторий на любые выплаты кредиторам «Югры» сроком на три месяца.

    Поводом для введения временной администрации в один из крупнейших российских банков в Центробанке назвали неустойчивое финансовое положение «Югры», которое представляет угрозу для кредиторов и вкладчиков банка. Главной задачей временной администрации станет оценка финансового положения банка.

    Центробанк ввел временную администрацию в одном из крупнейших банков РФ

    Как сообщает «Свободная пресса», положение банка «Югра» в российской финансовой системе постепенно ухудшалось с 2015 года, когда банк входил в топ-20 крупнейших российских банков. В июле прошлого года «Югра» занимала 30-е место в российской финансовой системе.

    Автор: Валентин Меликов
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