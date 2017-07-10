Центробанк ввел временную администрацию в одном из крупнейших банков РФ

В Избранное

Москва, 10 июля. Российский финансовый регулятор принял решение о введении в банке «Югра» временной администрации сроком на шесть месяцев. Управление банком передадут Агентству по страхованию вкладов, введя при этом мораторий на любые выплаты кредиторам «Югры» сроком на три месяца.

Поводом для введения временной администрации в один из крупнейших российских банков в Центробанке назвали неустойчивое финансовое положение «Югры», которое представляет угрозу для кредиторов и вкладчиков банка. Главной задачей временной администрации станет оценка финансового положения банка.

Как сообщает «Свободная пресса», положение банка «Югра» в российской финансовой системе постепенно ухудшалось с 2015 года, когда банк входил в топ-20 крупнейших российских банков. В июле прошлого года «Югра» занимала 30-е место в российской финансовой системе.