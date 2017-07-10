Де Мистура настроен на серьезную работу на переговорах по Сирии в Женеве

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Женева, 10 июля. Специальный посланник генерального секретаря по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура надеется на ответственную работу на открывающихся сегодня в швейцарской Женеве межсирийских переговорах. Об этом он заявил по прибытию в отделение Организации объединенных наций.

По его словам, обо всех итогах переговоров будет сказано позднее, сообщает ТАСС.

«Намерены поработать очень серьезно», — отметил он.

Напомним, в понедельник, 10 июля, в Женеве стартовал седьмой раунд межсирийских переговоров.