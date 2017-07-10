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Новороссия сегодня: Мариуполь сопротивляется, фейковые теракты и неугомонный блогер
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    Новороссия сегодня: Мариуполь сопротивляется, фейковые теракты и неугомонный блогер

    10:55  10 Июля 2017
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    Новороссия сегодня: Мариуполь сопротивляется, фэйковые теракты и неугомонный блогер

    Донбасс, 10 июля. «Хлебное перемирие» на грани срыва. В Мариуполе призвали к свержению киевских властей. «Источники» ГУР МО Украины. Как создаются «правильные» новости на Украине. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

    Оперативная сводка

    За прошедшие сутки украинские силовики 55 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 11 населенных пунктов ДНР и ЛНР. На Донецком направлении (район Авдеевки) впервые за долгое время ВСУ применили артиллерию калибром 152 мм. В ЛНР обстрелам подверглись районы Славяносербска. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, СПГ и АГС и стрелкового оружия.

    Мариуполь сопротивляется

    «Мариуполь сопротивляется: в городе призывают к свержению киевской власти», — гласят заголовки даже подконтрольных Киеву интернет-СМИ. На улицах города появились листовки, призывающие граждан к всеобщему сопротивлению украинским властям.

    Авторы листовки противопоставляют ДНР Украине, констатируя наличие в Донецке, среди прочего, развитой бесплатной медицины, которая доступна всем жителям Донбасса, в том числе и с подконтрольных Киеву территорий. Заканчивается текст призывом к свержению оккупационных киевских властей.

    Новороссия сегодня: Мариуполь сопротивляется, фэйковые теракты и неугомонный блогер

    «Неправильный» патриотизм

    На обочине дороги в прифронтовой Авдеевке (под контролем ВСУ) украинские власти установили знак — металлическую стелу с надписью: «Авдеевка — это Украина» в цветах украинского флага.

    По различным данным, сама стела и работа по ее установке обошлись городскому бюджету в сумму до полумиллиона гривен (около 1,1 млн рублей).

    При этом стратегическая дорога Авдеевка — Краматорск (нынешний областной центр Донецкой области Украины) находится в плачевном состоянии. Пользователи соцсетей резко отреагировали на патриотическую стелу, предложив сдать ее на металлолом, а на вырученные деньги залатать часть дороги. Некоторые украинские СМИ также отметили бессмысленность установки стелы, указав на то, что есть более приоритетные вопросы, касающиеся, например, ЖКХ.

    «Источники» украинской разведки

    8 июля 2017 года один из известных блогеров Украины, некто Фашик Донецкий, в 15.17 выдал на своей странице в Facebook информацию: «Прошла инфа о возможных подрывах многоэтажек в оккупации. Немытые идут ва-банк. Будьте аккуратны».

    Без ссылок на источники, без аргументации и даже намека на нее — просто «прошла инфа».

    Далее происходит невероятное — топовые украинские СМИ подхватывают эту «информацию» и тиражируют ее на своих лентах. А уже 9 июля в 11.08 на официальной странице Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) появляется информация «оперативного характера», в которой без указания источников военное ведомство сообщает, что власти ДНР и ЛНР готовят теракты на своих территориях. Чтобы полностью не копировать «инфу блогера» и украинских СМИ, разведка добавляет, что теракты планируются также на КПВВ (контрольные пункты въезда — выезда) у линии соприкосновения.

    Прослеживается четкая связь и последовательность «вброса» информации с использованием технологии «информационной артподготовки». А жителям ДНР и ЛНР действительно стоит быть осторожнее, такие информационные кампании, как правило, заканчиваются терактами, организованными украинскими спецслужбами.

    "Прошла инфа о возможных подрывах многоэтажек в оккупации"

    «Российские офицеры в Донбассе»: новый сезон

    Украина проводит очередную информационную провокацию. Исполнитель — центр информационно-психологических операций ВСУ (ИПСО). На этот раз в стиле недавнего «российского контрактника Агеева», на самом деле воевавшего в Донбассе добровольцем, что уже было доказано и его матерью, и военкомом, и Минобороны РФ, появился «полковник РФ Гратов», который был задержан украинскими силовиками.

    Сразу бросается в глаза удивительный факт: украинские СМИ в своих разоблачениях используют скриншоты страницы из Facebook «Валерий Гратов», в которых автор в присущей именно украинским пропагандистам манере «вбрасывает» в Сеть различную провокационную информацию о ДНР и ЛНР. Именно эта информация впоследствии становится основой для «новостей» украинских СМИ. Между тем, данный аккаунт уже не существует, но это, похоже, никого не волнует.

    Украинской аудитории и мировой общественности предлагается поверить, что «кадровый российский офицер, воевавший в Донбассе», свободно пересекал границу Приднестровья и Украины, после чего с территории Украины вновь неоднократно переходил в ДНР. Не менее фантастичной выглядит и другая информация о Гратове. По версии украинских СМИ, «российский полковник» якобы вел публичную страницу, где выкладывал оперативную информацию, в том числе стратегического характера, при этом являясь «другом Захарченко, Гиви и Моторолы» и неоднократно оказываясь на фотографиях вместе с этими людьми.

    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #донбасс #лнр #новороссия #мариуполь
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